La Policía aprehendió a dealer: Secuestró marihuana, una moto y dinero en efectivo

El procedimiento lo llevaron a cabo por calle Quintana al 1200
aproximadamente, donde los mencionados policías observaron a un sujeto que se
encontraba merodeando a bordo de una motocicleta -marca Yamaha modelo YBR 125cc-,
por lo que procedieron a su identificación, tratándose de un joven de 22 años
de edad, quien tenía en su poder varios envoltorios de polietileno con una
sustancia vegetal.
Posteriormente, se solicitó la colaboración del personal de la Dirección
General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes realizaron el
correspondiente test orientativo, el cual arrojó positivo para marihuana.
Además, se procedió al secuestro de la motocicleta en la que se
desplazaba, dinero en efectivo, un teléfono celular, cargadores, auriculares,
elementos utilizados para el armado de cigarrillos, dos estuches metálicos, un
casco entre otros elementos.
El aprehendido junto con los elementos secuestrados, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, prosiguiéndose con las diligencias del caso en la dependencia policial correspondiente.