domingo, 21 de junio de 2026

La Policía aprehendió a dealer: Secuestró marihuana, una moto y dinero en efectivo

En horas de la madrugada de ayer 20-06-26, efectivos de la Dirección de Investigación Criminal de manera conjunta con el Personal de la Comisaria Cuarta Urbana, en momentos que realizaban recorridas de prevención, lograron la aprehensión de un joven tras hallarse en su poder sustancia de origen vegetal fraccionada presuntamente para su comercialización.

El procedimiento lo llevaron a cabo por calle Quintana al 1200 aproximadamente, donde los mencionados policías observaron a un sujeto que se encontraba merodeando a bordo de una motocicleta -marca Yamaha modelo YBR 125cc-, por lo que procedieron a su identificación, tratándose de un joven de 22 años de edad, quien tenía en su poder varios envoltorios de polietileno con una sustancia vegetal.

Posteriormente, se solicitó la colaboración del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes realizaron el correspondiente test orientativo, el cual arrojó positivo para marihuana.

Además, se procedió al secuestro de la motocicleta en la que se desplazaba, dinero en efectivo, un teléfono celular, cargadores, auriculares, elementos utilizados para el armado de cigarrillos, dos estuches metálicos, un casco entre otros elementos.

El aprehendido junto con los elementos secuestrados, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, prosiguiéndose con las diligencias del caso en la dependencia policial correspondiente.