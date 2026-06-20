Valdés convocó a defender la libertad y la justicia en el Día de la Bandera

Ante miles de alumnos de cuarto
grado de distintos establecimientos educativos, el mandatario provincial
resaltó la importancia de la fecha y el significado del compromiso asumido por
los estudiantes.
"La jura de la bandera es un
paso fundamental en nuestro camino como ciudadanos", expresó Valdés al
dirigirse a los niños y niñas que realizaron la promesa.
Durante su mensaje, el Gobernador
sostuvo que la bandera representa valores esenciales para la sociedad
argentina. "Libertad, unidad, justicia, bienestar y un profundo amor a
esta patria", enumeró, al tiempo que remarcó que el símbolo patrio "abraza
a todos los argentinos sin importar de dónde vengamos o hacia dónde
vayamos".
En ese sentido, destacó el
carácter integrador del país y recordó el espíritu del Preámbulo de la
Constitución Nacional. "Nuestra bandera nos envuelve y protege a todos.
Estos colores representan el coraje y la esperanza de un pueblo que hizo su camino
luchando por los ideales de la libertad", afirmó.
Valdés señaló que la promesa realizada por los estudiantes trasciende el acto escolar y constituye un compromiso para toda la vida. "Hoy ustedes hacen una promesa de vida", aseguró, al explicar que implica defender la libertad de pensamiento, respetar a quienes tienen opiniones diferentes y trabajar siempre por la paz y la justicia.