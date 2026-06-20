sábado, 20 de junio de 2026

Valdés convocó a defender la libertad y la justicia en el Día de la Bandera

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este sábado el tradicional acto de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional, que se desarrolló en la Costanera Sur de la capital correntina.

Ante miles de alumnos de cuarto grado de distintos establecimientos educativos, el mandatario provincial resaltó la importancia de la fecha y el significado del compromiso asumido por los estudiantes.

"La jura de la bandera es un paso fundamental en nuestro camino como ciudadanos", expresó Valdés al dirigirse a los niños y niñas que realizaron la promesa.

Durante su mensaje, el Gobernador sostuvo que la bandera representa valores esenciales para la sociedad argentina. "Libertad, unidad, justicia, bienestar y un profundo amor a esta patria", enumeró, al tiempo que remarcó que el símbolo patrio "abraza a todos los argentinos sin importar de dónde vengamos o hacia dónde vayamos".

En ese sentido, destacó el carácter integrador del país y recordó el espíritu del Preámbulo de la Constitución Nacional. "Nuestra bandera nos envuelve y protege a todos. Estos colores representan el coraje y la esperanza de un pueblo que hizo su camino luchando por los ideales de la libertad", afirmó.

Valdés señaló que la promesa realizada por los estudiantes trasciende el acto escolar y constituye un compromiso para toda la vida. "Hoy ustedes hacen una promesa de vida", aseguró, al explicar que implica defender la libertad de pensamiento, respetar a quienes tienen opiniones diferentes y trabajar siempre por la paz y la justicia.