La Policía demoró a cazadores furtivos en Goya

El procedimiento se concretó en
inmediaciones de la Reserva Natural Isoró, lugar donde los citados efectivos,
divisaron a dos personas junto a una embarcación, por lo que procedieron a la
identificación de los mismos, resultando ser mayores de edad, quienes entre sus
pertenencias llevaban una escopeta -calibre 16-, además, se observaban cinco
carpinchos, entre otras cosas utilizadas para la caza furtiva, por lo que, se
procedió al secuestro preventivo de las cosas y a la aprehensión de los mismos.
Los aprehendidos junto a los
elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en
turno y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los
tramites de rigor.