martes, 23 de junio de 2026

La Policía demoró a cazadores furtivos en Goya

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, realizando sus labores específicas en prevención de ilícitos, sorprendieron a dos hombres con elementos de caza y animales.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de la Reserva Natural Isoró, lugar donde los citados efectivos, divisaron a dos personas junto a una embarcación, por lo que procedieron a la identificación de los mismos, resultando ser mayores de edad, quienes entre sus pertenencias llevaban una escopeta -calibre 16-, además, se observaban cinco carpinchos, entre otras cosas utilizadas para la caza furtiva, por lo que, se procedió al secuestro preventivo de las cosas y a la aprehensión de los mismos.

Los aprehendidos junto a los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.