En tareas de prevención la Policía demoró a un hombre por merodeo

En horas de la mañana de hoy 23-06-26, efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida, realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, procedieron a la demora de un hombre.
El procedimiento, se realizó
alrededor de las 08:00 horas, cuando encontrándose en inmediaciones de calles
Lamadrid y Blas de la Vega de nuestra Ciudad, donde divisaron e identificaron a
un hombre –de 40 años de edad- quien se hallaba observando el interior de los
vehículos estacionados, por lo que, al ser interceptado, no supo justificar su
accionar ni presencia en el lugar, siendo posteriormente demorado.
El hombre fue trasladado a la
comisaria jurisdiccional donde se prosiguen con las distintas diligencias de
rigor.