sábado, 20 de junio de 2026

La Policía realizó operativos de control vehicular y demoró a seis personas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la madrugada de ayer 19-06-26, efectivos Policiales de la Comisaria Décimo Quinta Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, G.R.I.M IV y V, División Infantería y Grupo P.A.R, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.

Los operativos dieron inicio alrededor de las 03:00, concluyendo, pasadas las 05:00 horas, oportunidad, en que identificaron y demoraron a seis personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes rodados.

Las personas demoradas fueron trasladadas hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.