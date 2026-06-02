martes, 2 de junio de 2026

La Policía demoró a cuatro personas en diferentes circunstancias

En la jornada de hoy 02-06-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a cuatro personas en diferentes circunstancias.

Primeramente, encontrándose por calle Fitz Simón y Avenida Maipú, demoraron a un sujeto que se encontraba observando detenidamente los vehículos estacionados, al ser identificado, no supo justificar su accionar.

De igual forma, los efectivos divisaron a una persona que se encontraba por calle Santa Cruz y Avenida La Paz, merodeando y causando intranquilidad a los transeúntes, siendo demorado e identificado como mayor de edad.

También, cerca de las 14:45 horas, hallándose por Avenida Ibera y calle Callo, los efectivos identificaron a un joven mayor de edad, quien se encontraba observando detenidamente los domicilios de la zona, por lo que fue demorado.

Por último, por calles Cruz del Sud y José Hernández, demoraron a un joven mayor de edad, quien se encontraba merodeando y al ser identificado, no supo justificar su presencia en la zona.                 

Las personas demoradas fueron trasladadas hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor.