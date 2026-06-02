La Policía demoró a cuatro personas en diferentes circunstancias

Primeramente, encontrándose por
calle Fitz Simón y Avenida Maipú, demoraron a un sujeto que se encontraba
observando detenidamente los vehículos estacionados, al ser identificado, no
supo justificar su accionar.
De igual forma, los efectivos
divisaron a una persona que se encontraba por calle Santa Cruz y Avenida La
Paz, merodeando y causando intranquilidad a los transeúntes, siendo demorado e
identificado como mayor de edad.
También, cerca de las 14:45
horas, hallándose por Avenida Ibera y calle Callo, los efectivos identificaron
a un joven mayor de edad, quien se encontraba observando detenidamente los
domicilios de la zona, por lo que fue demorado.
Por último, por calles Cruz del
Sud y José Hernández, demoraron a un joven mayor de edad, quien se encontraba
merodeando y al ser identificado, no supo justificar su presencia en la
zona.
Las personas demoradas fueron
trasladadas hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se
continuaron con los tramites de rigor.