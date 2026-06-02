martes, 2 de junio de 2026

La Policía realizó un operativo de control vehicular e identificación de personas y demoró a tres personas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la jornada de hoy 02-06-26, efectivos Policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada – G.R.I.M. IV- en conjunto a los efectivos de las Comisarias 16ta. y 24ta Urbanas, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dichas jurisdicciones de las mencionadas comisarías de esta ciudad.

Los operativos dieron inicio alrededor de las 14:30, concluyendo, pasadas las 17:00 horas, oportunidad, en que identificaron y demoraron a tres personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes rodados.

Las personas demoradas fueron trasladadas hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.