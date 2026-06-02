La Policía demoró a cuatro personas y secuestró dos motos en diferentes procedimientos

Efectivos de los Grupos de
Respuesta Inmediata Motorizada, en la jornada de ayer 01-06-26, encontrándose
de recorrida de prevención de ilícitos en distintos sectores de la ciudad,
lograron la demora de cuatro personas y el secuestro de dos motocicletas.
El primero de los procedimientos
lo concreto el personal del GRIM V alrededor de las 18:00 horas, en
inmediaciones de calle El Dorado, donde los uniformados divisaron a un sujeto
que se encontraba merodeando y observando los domicilios de la zona, por lo que
fue demorado e identificado un hombre mayor de edad, quien no supo justificar
su presencia en el lugar.
Posteriormente, cerca de las
20:00 horas, los mismos efectivos observaron a un sujeto a bordo de una
motocicleta realizando maniobras peligrosas sobre avenida Maipú y calle 13 de
Junio, por lo que se procedió a su identificación, tratándose de un hombre mayor
de edad y al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Zanella ZB 110c.c-,
de la cual no supo justificar su procedencia, por lo que fue demorado.
Minutos más tarde, alrededor de
las 20:15 horas y en el mismo sector de la ciudad, demoraron a un hombre mayor
de edad, ya que se encontraba ocasionando desorden en la vía pública,
hallándose además un elemento metálico con punta adaptada, por lo que fue
secuestrado preventivamente.
Por otra parte, cerca de las
20:30 horas, personal del GRIM I diviso a un sujeto a bordo de una motocicleta
realizando maniobras peligrosas, poniendo su vida en riesgo y la de terceros
por Avenida 3 de Abril, por lo que fue identificado y demorado un joven de 23
años de edad, quien tras las averiguaciones correspondientes resulto que
registraría antecedentes policiales. Asimismo, se procedió al secuestro de la
motocicleta -marca Honda modelo Falcon de 400c.c-.
Las personas demoradas junto a
todo lo secuestrado, fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales
donde se prosiguen con las diligencias de rigor en cada caso.