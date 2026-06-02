martes, 2 de junio de 2026

La Policía demoró a cuatro personas y secuestró dos motos en diferentes procedimientos

Efectivos de los Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada, en la jornada de ayer 01-06-26, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos en distintos sectores de la ciudad, lograron la demora de cuatro personas y el secuestro de dos motocicletas.

El primero de los procedimientos lo concreto el personal del GRIM V alrededor de las 18:00 horas, en inmediaciones de calle El Dorado, donde los uniformados divisaron a un sujeto que se encontraba merodeando y observando los domicilios de la zona, por lo que fue demorado e identificado un hombre mayor de edad, quien no supo justificar su presencia en el lugar.

Posteriormente, cerca de las 20:00 horas, los mismos efectivos observaron a un sujeto a bordo de una motocicleta realizando maniobras peligrosas sobre avenida Maipú y calle 13 de Junio, por lo que se procedió a su identificación, tratándose de un hombre mayor de edad y al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Zanella ZB 110c.c-, de la cual no supo justificar su procedencia, por lo que fue demorado.

Minutos más tarde, alrededor de las 20:15 horas y en el mismo sector de la ciudad, demoraron a un hombre mayor de edad, ya que se encontraba ocasionando desorden en la vía pública, hallándose además un elemento metálico con punta adaptada, por lo que fue secuestrado preventivamente.

Por otra parte, cerca de las 20:30 horas, personal del GRIM I diviso a un sujeto a bordo de una motocicleta realizando maniobras peligrosas, poniendo su vida en riesgo y la de terceros por Avenida 3 de Abril, por lo que fue identificado y demorado un joven de 23 años de edad, quien tras las averiguaciones correspondientes resulto que registraría antecedentes policiales. Asimismo, se procedió al secuestro de la motocicleta -marca Honda modelo Falcon de 400c.c-.

Las personas demoradas junto a todo lo secuestrado, fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde se prosiguen con las diligencias de rigor en cada caso.