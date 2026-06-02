La Policía desbarató dos kioscos de drogas en Caá Catí, hay un demorado

Los procedimientos lo efectuaron; uno por calle Saladas S/N, y otro en el
barrio el Cosmo, lugares
donde lograron hallar y secuestrar en total : 52 dosis de sustancia en polvo
blanco (Cocaína), 08 dosis de Marihuana, 06 teléfonos celulares, 01 balanza
digital , dinero en efectivo, elementos de corte y fraccionamiento, también una
libreta de anotaciones relacionadas a la venta de estupefacientes; además
identificaron y detuvieron a un hombre de 28 años de edad, relacionado
presuntamente con la causa que se investiga. En el lugar colaboró personal de
la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organziado de la localidad de
Ensenada Grande quienes efectuaron los test orientativos correspondientes.
La persona detenida y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la
justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las
diligencias correspondientes.