martes, 2 de junio de 2026

La Policía desbarató dos kioscos de drogas en Caá Catí, hay un demorado

Ayer 01-06-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Caa Cati, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, en el marco investigativo relacionado al narcomenudeo, diligenciaron dos órdenes de allanamientos en dos domicilios ubicados en esa localidad, oportunidad en que secuestraron dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, entre otras cosas. Por el hecho detuvieron a un hombre mayor de edad.

Los procedimientos lo efectuaron; uno por calle Saladas S/N, y otro en el barrio el Cosmo, lugares donde lograron hallar y secuestrar en total : 52 dosis de sustancia en polvo blanco (Cocaína), 08 dosis de Marihuana, 06 teléfonos celulares, 01 balanza digital , dinero en efectivo, elementos de corte y fraccionamiento, también una libreta de anotaciones relacionadas a la venta de estupefacientes; además identificaron y detuvieron a un hombre de 28 años de edad, relacionado presuntamente con la causa que se investiga. En el lugar colaboró personal de la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organziado de la localidad de Ensenada Grande quienes efectuaron los test orientativos correspondientes.

La persona detenida y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias correspondientes.