jueves, 18 de junio de 2026

La Policía intensificó operativos preventivos y de contralor en distintos puntos de la ciudad

En el marco de las directivas impartidas por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, durante la tarde de ayer 17-06-26, se llevaron adelante diversos operativos preventivos en distintos sectores de la ciudad, con la participación de personal de las Comisarías Décimo Cuarta y Vigésimo Primera y GRIM 2.

Dichos operativos se llevaron a cabo desde las 13:00 horas hasta las 14:00 y de 15:00 a 16:00 horas, oportunidad en que procedieron a la identificación y posterior demora de varias personas y al control de diferentes rodados.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.