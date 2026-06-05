viernes, 5 de junio de 2026

La Policía demoró a dos hombres que transportaban ladrillos de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 05-06-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, en momentos que se encontraban de recorridas de prevención, lograron la demora de dos hombres qua transportaban una importante cantidad de ladrillos de dudosa procedencia.

El procedimiento lo concretaron cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por inmediaciones de las calles 331 y Murcia, donde observaron a dos sujetos que se desplazaban transportando ladrillos, por lo que, ante esta situación, los uniformados procedieron a identificarlos, tratándose de dos hombres mayores de edad, quienes no pudieron justificar la procedencia de los ladillos, por lo que fueron demorados.

Al respecto, ambos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se continúan las diligencias de rigor.