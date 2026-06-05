La Policía demoró a dos hombres que transportaban ladrillos de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 05-06-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, en momentos que se encontraban de recorridas de prevención, lograron la demora de dos hombres qua transportaban una importante cantidad de ladrillos de dudosa procedencia.
El procedimiento lo concretaron cuando personal
policial realizaba recorridas preventivas por inmediaciones de las calles 331 y
Murcia, donde observaron a dos sujetos que se desplazaban transportando
ladrillos, por lo que, ante esta situación, los uniformados procedieron a
identificarlos, tratándose de dos hombres mayores de edad, quienes no pudieron
justificar la procedencia de los ladillos, por lo que fueron demorados.
Al respecto, ambos fueron trasladados a la
dependencia policial correspondiente, donde se continúan las diligencias de
rigor.