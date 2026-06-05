La Policía demoró a dos jóvenes por merodeo y secuestró una moto de dudosa procedencia

Ayer 04-06-26, en horas del mediodía, personal policial dependientes del GRIM IIIº, momentos en que realizaban recorridas de prevención, visualizaron a dos sujetos merodeando a bordo de una motocicleta de alta cilindrada, sin patente colocada, observando detenidamente a transeúntes, por lo que fueron identificados y demorados y el rodado secuestrado de manera preventiva.
El procedimiento, lo llevaron a
cabo los mencionados efectivos alrededor de las 12:00 horas, en inmediaciones
de calles España y Quintana, siendo ambos mayores de 26 años de edad, quienes
circulaban en una motocicleta -marca Honda Tornado de 300cc- de la cual no
contaban con las documentaciones que acredite su propiedad.
El rodado secuestrado y los
demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 4ta a fin de
continuar con los trámites correspondientes.