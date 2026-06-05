viernes, 5 de junio de 2026

La Policía demoró a dos jóvenes por merodeo y secuestró una moto de dudosa procedencia

Ayer 04-06-26, en horas del mediodía, personal policial dependientes del GRIM IIIº, momentos en que realizaban recorridas de prevención, visualizaron a dos sujetos merodeando a bordo de una motocicleta de alta cilindrada, sin patente colocada, observando detenidamente a transeúntes, por lo que fueron identificados y demorados y el rodado secuestrado de manera preventiva.

El procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados efectivos alrededor de las 12:00 horas, en inmediaciones de calles España y Quintana, siendo ambos mayores de 26 años de edad, quienes circulaban en una motocicleta -marca Honda Tornado de 300cc- de la cual no contaban con las documentaciones que acredite su propiedad.

El rodado secuestrado y los demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 4ta a fin de continuar con los trámites correspondientes.