La Policía demoró a dos jóvenes y secuestró elementos utilizados en enfrentamientos entre bandas

En la madrugada de ayer 15-06-26, efectivos policiales de distintas unidades operativas llevaron adelante un amplio operativo preventivo en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de prevenir y disuadir enfrentamientos entre grupos que habitualmente se arrojan objetos contundentes y utilizan “gomeras - hondas” para agredirse.
Del procedimiento participaron
móviles policiales dependientes de la Dirección General de Seguridad y
Prevención del Delito, Comisaria 17ma urbana, personal del Grupo de Respuesta
Inmediata Motorizada (GRIM) y del P.A.R.
Como resultado del despliegue
preventivo, fueron demorados dos jóvenes de 21 y 31 años de edad, asimismo, se
procedió al secuestro preventivo de una motocicleta y varias botellas de
vidrio, y otros elementos presuntamente utilizados en este tipo de enfrentamientos.
Los demorados junto a lo
secuestrado fueron trasladados a la citada comisaría, donde se realizaron las
actuaciones administrativas que corresponden.