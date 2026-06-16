martes, 16 de junio de 2026

La Policía demoró a dos jóvenes y secuestró elementos utilizados en enfrentamientos entre bandas

En la madrugada de ayer 15-06-26, efectivos policiales de distintas unidades operativas llevaron adelante un amplio operativo preventivo en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de prevenir y disuadir enfrentamientos entre grupos que habitualmente se arrojan objetos contundentes y utilizan “gomeras - hondas” para agredirse.

Del procedimiento participaron móviles policiales dependientes de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito, Comisaria 17ma urbana, personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) y del P.A.R.

Como resultado del despliegue preventivo, fueron demorados dos jóvenes de 21 y 31 años de edad, asimismo, se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta y varias botellas de vidrio, y otros elementos presuntamente utilizados en este tipo de enfrentamientos.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada comisaría, donde se realizaron las actuaciones administrativas que corresponden.