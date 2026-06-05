viernes, 5 de junio de 2026

La Policía demoró a dos personas que intentaban vender una mesa de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 05-06-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a dos personas y secuestraron una mesa de dudosa procedencia.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos alrededor de las 04:00 horas, circunstancias en que se hallaban por calles Argentina y Crespo, donde divisaron a dos jóvenes trasladando una mesa ratona con mantel aparentemente con intenciones de comercializarla, por lo que, al proceder a su identificación resultaron ser jóvenes de 26 y 27 años de edad, quienes, no supieron justificar la procedencia y/o pertenencia de la misma, siendo demorados posteriormente.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.