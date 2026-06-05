La promo del Capitán: hasta 50% de descuento con tarjetas del Banco de Corrientes por el Día del Padre

Los días jueves 18, viernes 19 y
sábado 20 de junio, los clientes podrán acceder a un 40% de descuento y hasta 6
cuotas sin interés en comercios adheridos, con tope de reintegro de $40.000.
Además, el domingo 21 tendrán una promoción exclusiva para comercios
gastronómicos del 50% de descuento en un pago, también con tarjetas Visa y
Mastercard del BanCo, con tope de $20.000. Ambas promociones aplican pagando
exclusivamente por la billetera virtual MÁSBanCo MODO.
De esta manera, el BanCo acompaña
a sus clientes con una campaña especial bajo el lema "La promo del
Capitán", destinada a la adquisición de presentes para los padres en
diversos rubros, incluido el gastronómico.
La promoción estará vigente los
días jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de junio, para compras en los siguientes
rubros: indumentaria, calzados, librerías, vinotecas, perfumerías, ferreterías
y herramientas, artículos del hogar, cuidados personales, ópticas, accesorios y
relojerías.
Además, el domingo 21 -fecha en que se celebra el Día del Padre en Argentina-, se adiciona la promoción de comercios gastronómicos adheridos, con un beneficio del 50% de descuento en un pago y tope de $20.000.
El BanCo recuerda que ambas promociones son exclusivas para clientes de la Entidad que abonen a través de sus tarjetas de crédito Visa o Mastercard. Quienes deseen conocer más sobre ésta y todas las promociones del Banco de Corrientes podrán consultar bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com