miércoles, 10 de junio de 2026

La Policía demoró a dos personas y secuestró una bicicleta de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 10-06-26, personal policial de la patrulla jurisdiccional - Destacamento San Marcos, que realizaba recorridas preventivas por inmediaciones de calles Honduras y 179 de esta ciudad, visualizaron a dos hombres desplazándose con una bicicleta mientras observaban domicilios y vehículos estacionados de la zona.

Al ser identificados por los efectivos, resultando ser dos hombres de 43 y 49 años de edad, no lograron justificar de manera fehaciente su presencia en el lugar ni la procedencia del rodado que transportaban.

Por tal motivo, ambos fueron demorados preventivamente y se procedió al secuestro de una bicicleta rodado 29, -marca Top Mega-, siendo trasladados a la Comisaría séptima urbana, a fin de continuar con las diligencias de rigor.