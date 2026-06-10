La Policía demoró a dos personas y secuestró una bicicleta de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 10-06-26, personal policial de la patrulla jurisdiccional - Destacamento San Marcos, que realizaba recorridas preventivas por inmediaciones de calles Honduras y 179 de esta ciudad, visualizaron a dos hombres desplazándose con una bicicleta mientras observaban domicilios y vehículos estacionados de la zona.
Al ser identificados por los efectivos, resultando ser dos
hombres de 43 y 49 años de edad, no lograron justificar de manera fehaciente su
presencia en el lugar ni la procedencia del rodado que transportaban.
Por tal motivo, ambos fueron demorados preventivamente y se
procedió al secuestro de una bicicleta rodado 29, -marca Top Mega-, siendo
trasladados a la Comisaría séptima urbana, a fin de continuar con las
diligencias de rigor.