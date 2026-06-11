La Policía demoró a un hombre por causar disturbios en la vía pública

En la noche de ayer 10-06-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada – G.R.I.M. II- realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre que se encontraba causando disturbios en la vía pública.
El procedimiento se realizó cerca de las 20:00
horas, cuando encontrándose en la intersección de las Avenidas Medrano y
Cazadores Correntinos, observaron y demoraron a un hombre de 37 años de edad, provocando
intranquilidad a los transeúntes y al ser interceptado no supo justificar su
accionar en la zona, además, tras las primeras averiguaciones resulto tener
antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
El demorado fue trasladado a la Comisaria Octava
Urbana, donde se continuaron con los tramites al respecto.