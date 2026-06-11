jueves, 11 de junio de 2026

La Policía demoró a un hombre por causar disturbios en la vía pública

En la noche de ayer 10-06-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada – G.R.I.M. II- realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre que se encontraba causando disturbios en la vía pública.

El procedimiento se realizó cerca de las 20:00 horas, cuando encontrándose en la intersección de las Avenidas Medrano y Cazadores Correntinos, observaron y demoraron a un hombre de 37 años de edad, provocando intranquilidad a los transeúntes y al ser interceptado no supo justificar su accionar en la zona, además, tras las primeras averiguaciones resulto tener antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

El demorado fue trasladado a la Comisaria Octava Urbana, donde se continuaron con los tramites al respecto.