jueves, 11 de junio de 2026

La Policía recuperó una bicicleta robada, hay un demorado

En la tarde de ayer 10-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Séptima Urbana, luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo, realizaron una rápida y eficaz labor investigativa, logrando recuperar una bicicleta y aprehender a una persona presuntamente vinculada al hecho.

El procedimiento se concretó pasadas las 19:30 horas, luego de los efectivos fueron anoticiados de un ilícito, donde un hombre mayor de edad, resulto víctima de la sustracción de una bicicleta – marca Top Mega, rodado 29”-, por Avenida La Paz y calle Cosquín.

Al respecto, de manera inmediata se realizaron intensas recorridas y tareas investigativas, por lo que, encontrándose en las inmediaciones al lugar del hecho, observaron a una persona a bordo de una bicicleta con similares características a la sustraída, además, al notar la presencia policial, el sujeto abandona el rodado en la vía pública e intenta darse a la fuga, siendo aprehendido más adelante e identificado como un hombre mayor de edad.

Posteriormente la bicicleta recuperada y el aprehendido fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.