La Policía recuperó una bicicleta robada, hay un demorado

El procedimiento se concretó pasadas las 19:30
horas, luego de los efectivos fueron anoticiados de un ilícito, donde un hombre
mayor de edad, resulto víctima de la sustracción de una bicicleta – marca Top
Mega, rodado 29”-, por Avenida La Paz y calle Cosquín.
Al respecto, de manera inmediata se realizaron
intensas recorridas y tareas investigativas, por lo que, encontrándose en las
inmediaciones al lugar del hecho, observaron a una persona a bordo de una
bicicleta con similares características a la sustraída, además, al notar la
presencia policial, el sujeto abandona el rodado en la vía pública e intenta
darse a la fuga, siendo aprehendido más adelante e identificado como un hombre
mayor de edad.
Posteriormente la bicicleta recuperada y el aprehendido fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.