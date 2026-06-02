martes, 2 de junio de 2026

La Policía demoró a un hombre y secuestró elementos de dudosa procedencia

Efectivos del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, en la noche de ayer 01-06-26, en momentos que se encontraban de recorrida de prevención, demoraron a un hombre y secuestraron diversos elementos de dudosa procedencia.

El procedimiento lo concretaron alrededor de las 23:30 horas, cuando el personal policial que realizaba recorridas de prevención de ilícitos en inmediaciones de calle Garay y Pasaje Las Flores observaron a un hombre que se encontraba merodeando y observando los domicilios de la zona, por lo que procedieron a su identificación tratándose de un hombre de 27 años de edad, quien además transportaba una bolsa con varios elementos, un calefactor eléctrico -marca Axel-, una pava eléctrica, dos termos y una botella, de los cuales no supo justificar la propiedad ni procedencia, secuestrándose preventivamente los mismos bajo las formalidades legales correspondientes.

Al respecto, el demorado junto a todo lo secuestrado fue trasladado a la Comisaría Decimosegunda por razones de jurisdicción, donde se continúan con las diligencias de rigor.