La Policía demoró a un hombre y secuestró elementos de dudosa procedencia

El procedimiento lo concretaron
alrededor de las 23:30 horas, cuando el personal policial que realizaba
recorridas de prevención de ilícitos en inmediaciones de calle Garay y Pasaje
Las Flores observaron a un hombre que se encontraba merodeando y observando los
domicilios de la zona, por lo que procedieron a su identificación tratándose de
un hombre de 27 años de edad, quien además transportaba una bolsa con varios
elementos, un calefactor eléctrico -marca Axel-, una pava eléctrica, dos termos
y una botella, de los cuales no supo justificar la propiedad ni procedencia,
secuestrándose preventivamente los mismos bajo las formalidades legales
correspondientes.
Al respecto, el demorado junto a todo lo secuestrado fue trasladado a la Comisaría Decimosegunda por razones de jurisdicción, donde se continúan con las diligencias de rigor.