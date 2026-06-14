domingo, 14 de junio de 2026

La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

En horas de la madrugada de hoy 14-06-26, personal policial dependientes de la Comisaria Décimo Novena urbana, lograron tras un rápido accionar y tareas investigativas recuperar una motocicleta denunciada horas antes.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos luego de tomar conocimiento sobre un hecho delictivo registrado por Avenida Cazadores Correntinos, donde persona desconocida sustrajo una motocicleta -marca Honda Wave- que se hallaba estacionada en la vía pública, la cual finalmente gracias al rápido accionar lograron hallar y secuestrar.

El rodado secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladada hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.