jueves, 11 de junio de 2026

La Policía demoró a varias personas en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer y madrugada de hoy, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº5, en el marco de operativos de prevención y seguridad desplegados se concretaron diversos procedimientos que derivaron en la demora de varias personas en distintos sectores de la ciudad.

El primero de los procedimientos lo realizaron alrededor de las 19:15 horas, en inmediaciones de calles Crespo y 212, donde los uniformados observaron a un sujeto merodeando y mirando el interior de los vehículos estacionados de la zona, por lo que fue demorado e identificado un hombre mayor de edad. 

Posteriormente, en la madrugada de hoy, cerca de las 00:30 horas, en Avenida Larreta y calle Alcorta, los efectivos intervinieron en una situación de desorden en la vía pública protagonizada por un grupo de personas que se encontraban protagonizando una riña, motivo por el cual demoraron a tres hombres mayores de edad.

Más tarde, alrededor de las 03:30 horas, en inmediaciones de Avenida Domingo Perón y calle Groussac, personal policial diviso a un sujeto observando viviendas y vehículos estacionados, por ello se procedió a su identificación tratándose de un hombre de 27 años de edad, quien no supo justificar su presencia en el lugar, fue demorado.

Finalmente, cerca de las 04:30 horas, en la intersección de calles El Trébol y Nápoles, efectivos que realizaban recorridas preventivas demoraron a un hombre mayor de edad, que se encontraba merodeando y observando domicilios y rodados estacionados en el sector.

Las personas demoradas fueron trasladadas a las dependencias jurisdiccionales, donde se continúan con los trámites de rigor de cada caso.