La Policía demoró a varias personas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
lo realizaron alrededor de las 19:15 horas, en inmediaciones de calles Crespo y
212, donde los uniformados observaron a un sujeto merodeando y mirando el
interior de los vehículos estacionados de la zona, por lo que fue demorado e
identificado un hombre mayor de edad.
Posteriormente, en la madrugada
de hoy, cerca de las 00:30 horas, en Avenida Larreta y calle Alcorta, los
efectivos intervinieron en una situación de desorden en la vía pública
protagonizada por un grupo de personas que se encontraban protagonizando una riña,
motivo por el cual demoraron a tres hombres mayores de edad.
Más tarde, alrededor de las 03:30
horas, en inmediaciones de Avenida Domingo Perón y calle Groussac, personal
policial diviso a un sujeto observando viviendas y vehículos estacionados, por
ello se procedió a su identificación tratándose de un hombre de 27 años de
edad, quien no supo justificar su presencia en el lugar, fue demorado.
Finalmente, cerca de las 04:30
horas, en la intersección de calles El Trébol y Nápoles, efectivos que
realizaban recorridas preventivas demoraron a un hombre mayor de edad, que se
encontraba merodeando y observando domicilios y rodados estacionados en el
sector.
Las personas demoradas fueron
trasladadas a las dependencias jurisdiccionales, donde se continúan con los
trámites de rigor de cada caso.