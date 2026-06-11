jueves, 11 de junio de 2026

La Policía recuperó una moto sustraída, hay un demorado

Efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, en la noche de ayer 10-06-26, tras un eficaz accionar, lograron recuperar una motocicleta denunciada como sustraída y demoraron a un hombre.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 21:00 horas, cuando personal policial con colaboración de efectivos de la Patrulla Motorizada, realizaba recorridas preventivas por los barrios Pujol, Quinta Ferré e Itatí, a fin de localizar al presunto autor de la sustracción de una motocicleta denunciada recientemente.

En esas circunstancias, los uniformados observaron a un sujeto circulando a bordo de una motocicleta de similares características a la buscada, por lo que el conductor al notar la presencia policial intentó darse a la fuga, abandonando el rodado e ingresando por los pasillos de un barrio de la zona.

Tras un intenso operativo de búsqueda, los efectivos lograron demorar al este sujeto, quien fue identificado como un hombre mayor de edad, asimismo, se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Zanella ZB 110c.c-, la cual presumiblemente seria la denunciada como sustraída.

El demorado y el rodado recuperado fueron trasladados a la Comisaría Quinta Urbana, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, continuándose con las diligencias de rigor.