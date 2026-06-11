La Policía recuperó una moto sustraída, hay un demorado

El procedimiento se llevó a cabo
alrededor de las 21:00 horas, cuando personal policial con colaboración de
efectivos de la Patrulla Motorizada, realizaba recorridas preventivas por los
barrios Pujol, Quinta Ferré e Itatí, a fin de localizar al presunto autor de la
sustracción de una motocicleta denunciada recientemente.
En esas circunstancias, los
uniformados observaron a un sujeto circulando a bordo de una motocicleta de
similares características a la buscada, por lo que el conductor al notar la
presencia policial intentó darse a la fuga, abandonando el rodado e ingresando
por los pasillos de un barrio de la zona.
Tras un intenso operativo de
búsqueda, los efectivos lograron demorar al este sujeto, quien fue identificado
como un hombre mayor de edad, asimismo, se procedió al secuestro preventivo de
una motocicleta -marca Zanella ZB 110c.c-, la cual presumiblemente seria la
denunciada como sustraída.
El demorado y el rodado
recuperado fueron trasladados a la Comisaría Quinta Urbana, donde quedaron a
disposición de la autoridad judicial competente, continuándose con las
diligencias de rigor.