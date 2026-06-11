jueves, 11 de junio de 2026

La Policía demoró a varias personas y secuestró una moto de dudosa procedencia

Efectivos de los distintos Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M-, en momentos que realizaban recorridas de prevención y seguridad en diversos procedimientos lograron la demora de varias personas y el secuestro de una motocicleta.

Uno de los procedimientos se concretó en la tarde de ayer, cerca de las 19:00 horas, personal del GRIM 1 demoró a un hombre mayor de edad, en inmediaciones de Pasaje Quevedo, luego de ser observado merodeando y mirando el interior de vehículos estacionados en la zona, generando intranquilidad a los transeúntes.

Posteriormente, alrededor de las 20:00 horas, efectivos del GRIM 2 en la intersección de Avenida Medrano y Cazadores Correntinos, demoraron a un hombre por encontrarse provocando disturbios y desorden en la vía pública, además tras las primeras averiguaciones resulto que registraría antecedentes policiales.

Más tarde, siendo aproximadamente las 21:00 horas, personal del GRIM 4 demoró a un hombre que fue sorprendido manipulando y probando los picaportes de vehículos estacionados en la vía pública.

Finalmente, durante la madrugada de hoy, alrededor de las 04:00 horas, cuando efectivos del GRIM 3 identificaron a una mujer de 28 años de edad, que circulaba en motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c- por jurisdicción de la Comisaría Sexta Urbana. Al momento del control, la conductora no poseía documentación del rodado, por lo que se procedió a su demora y al secuestro del rodado.

Al respecto, en cada caso fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales, donde se prosiguen las actuaciones de rigor en cada caso.