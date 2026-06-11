La Policía demoró a varias personas y secuestró una moto de dudosa procedencia

Uno de los procedimientos se concretó en la tarde de
ayer, cerca de las 19:00 horas, personal del GRIM 1 demoró a un hombre mayor de
edad, en inmediaciones de Pasaje Quevedo, luego de ser observado merodeando y mirando
el interior de vehículos estacionados en la zona, generando intranquilidad a
los transeúntes.
Posteriormente, alrededor de las 20:00 horas,
efectivos del GRIM 2 en la intersección de Avenida Medrano y Cazadores
Correntinos, demoraron a un hombre por encontrarse provocando disturbios y
desorden en la vía pública, además tras las primeras averiguaciones resulto que
registraría antecedentes policiales.
Más tarde, siendo aproximadamente las 21:00 horas,
personal del GRIM 4 demoró a un hombre que fue sorprendido manipulando y
probando los picaportes de vehículos estacionados en la vía pública.
Finalmente, durante la madrugada de hoy, alrededor
de las 04:00 horas, cuando efectivos del GRIM 3 identificaron a una mujer de 28
años de edad, que circulaba en motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c- por
jurisdicción de la Comisaría Sexta Urbana. Al momento del control, la
conductora no poseía documentación del rodado, por lo que se procedió a su
demora y al secuestro del rodado.
Al respecto, en cada caso fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales, donde se prosiguen las actuaciones de rigor en cada caso.