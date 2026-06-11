jueves, 11 de junio de 2026

La Policía recuperó una motocicleta robada

En la madrugada de hoy 11-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, en momentos que realizaban recorridas de prevención en el ámbito de su jurisdicción recuperaron una motocicleta que registraba pedido de secuestro.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 horas, cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas por inmediaciones del Bario Taitalo observó a un sujeto desplazándose a bordo de una motocicleta. Al advertir la presencia de los uniformados, el conductor emprendió su huida por distintas calles, por lo que, tras un breve seguimiento, abandonó el rodado y continuó la fuga a pie hacia una zona descampada.

Posteriormente, los efectivos procedieron a verificar la motocicleta abandonada, la cual registraba un pedido de secuestro relacionado con una denuncia por sustracción, ante esta situación, se trasladó a la dependencia policial donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con los tramites de rigor.