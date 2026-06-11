La Policía recuperó una motocicleta robada

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 horas,
cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas por inmediaciones
del Bario Taitalo observó a un sujeto desplazándose a bordo de una motocicleta.
Al advertir la presencia de los uniformados, el conductor emprendió su huida
por distintas calles, por lo que, tras un breve seguimiento, abandonó el rodado
y continuó la fuga a pie hacia una zona descampada.
Posteriormente, los efectivos procedieron a verificar la motocicleta abandonada, la cual registraba un pedido de secuestro relacionado con una denuncia por sustracción, ante esta situación, se trasladó a la dependencia policial donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con los tramites de rigor.