La Policía detuvo a un hombre relacionado a un hecho delictivo

En horas del mediodía de ayer 01-06-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Octava urbana, llevaron adelante recorridas de prevención e identificación de personas en distintos sectores de su jurisdicción administrativa.
En la oportunidad identificaron a un total de 20 personas, resultando uno
de ellos -un mayor de 43 años de edad- con pedido de localización y conducción
por estar presuntamente relacionado a una causa por supuesto robo.
La persona detenida fue puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias al respecto.