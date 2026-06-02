Paso de los Libres: La Policía esclareció dos hechos delictivos y recuperó varios elementos robados

Primeramente, los efectivos de la Comisaria Distrito 3ra. de Paso de los
Libres, alrededor de las 06:30 horas tomaron conocimiento de la sustracción de
un teléfono celular – marca Iphone S-, por lo que, se iniciaron diversas
labores investigativas junto al análisis de las cámaras de seguridad, lo que
los llevo hasta el Barrio La Terminal de la citada ciudad, donde lograron
recuperar el aparato, además, identificaron a los presuntos autores del hecho.
Por otra parte, personal de la Comisaria Distrito 1ra. de Paso de los
Libres, tras ser alertados de un hecho delictivo por – supuesto hurto-,
ocurrido por calle Brasil a la altura 1300 aproximadamente, donde sustrajeron
una pistola de espuma para hidrolavadora, iniciaron una exhaustiva labor
investigativa, además, inspeccionando las cámaras de seguridad, lograron
recuperar el objeto e identificar a dos menores de edad, quienes estarían
presuntamente sindicados como autores del hecho.
Al respecto, lo recuperado junto a las personas identificadas fueron puestos a disposición de la justicia, continuándose con los tramites de rigor en cada dependencia.