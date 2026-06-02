martes, 2 de junio de 2026

Paso de los Libres: La Policía esclareció dos hechos delictivos y recuperó varios elementos robados

En la jornada del domingo 31-05-26, efectivos policiales de las Comisarias Distrito 1ra. y 3ra. de Paso de los Libres, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a distintos hechos delictivos que se investigan, tras una minuciosa y eficaz labor investigativa, lograron recuperar dos objetos que fueron denunciados como sustraídos y además, identificaron a los presuntos autores de los hechos.

Primeramente, los efectivos de la Comisaria Distrito 3ra. de Paso de los Libres, alrededor de las 06:30 horas tomaron conocimiento de la sustracción de un teléfono celular – marca Iphone S-, por lo que, se iniciaron diversas labores investigativas junto al análisis de las cámaras de seguridad, lo que los llevo hasta el Barrio La Terminal de la citada ciudad, donde lograron recuperar el aparato, además, identificaron a los presuntos autores del hecho.

Por otra parte, personal de la Comisaria Distrito 1ra. de Paso de los Libres, tras ser alertados de un hecho delictivo por – supuesto hurto-, ocurrido por calle Brasil a la altura 1300 aproximadamente, donde sustrajeron una pistola de espuma para hidrolavadora, iniciaron una exhaustiva labor investigativa, además, inspeccionando las cámaras de seguridad, lograron recuperar el objeto e identificar a dos menores de edad, quienes estarían presuntamente sindicados como autores del hecho.

Al respecto, lo recuperado junto a las personas identificadas fueron puestos a disposición de la justicia, continuándose con los tramites de rigor en cada dependencia.