martes, 16 de junio de 2026

La Policía intensificó controles de prevención y contralor en rutas nacionales y provinciales

La Policía de Corrientes, a través de la Unidad Especial de Tránsito y Caminera, continúa desarrollando intensos operativos de prevención, control vehicular e identificación de personas en distintos puntos estratégicos de la provincia.

Durante la jornada del domingo 14-06-24 y las primeras horas de ayer 15-06-26, se realizaron recorridas preventivas sobre Ruta Provincial N°5, especialmente en la zona de barrios privados, además de controles vehiculares sobre Ruta Nacional N°12 y Ruta Provincial N°43, reforzándose los dispositivos de seguridad en el marco del Plan Paraná – Control Hidrovía y Ruta Nacional N°12, con la colaboración de otras fuerzas de seguridad.

En uno de los procedimientos más recientes, efectivos policiales detectaron un automóvil que circulaba realizando maniobras peligrosas sobre Ruta Nacional N°12. El conductor evadió un control policial, iniciándose un operativo coordinado que permitió su posterior interceptación en la ciudad de Corrientes.

Tras las verificaciones correspondientes, se constató que el conductor presentaba una alcoholemia positiva de 2,33 gramos de alcohol por litro de sangre, carecía de licencia habilitante y el vehículo no contaba con seguro obligatorio ni revisión técnica vigente. Por tal motivo, se labraron las actuaciones correspondientes y se procedió a la retención preventiva del rodado.

En este sentido se destaca que estos controles tienen como objetivo prevenir siniestros viales, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y garantizar una circulación más segura para todos los usuarios de la vía pública.