La Policía intensificó controles de prevención y contralor en rutas nacionales y provinciales

Durante la jornada del domingo
14-06-24 y las primeras horas de ayer 15-06-26, se realizaron recorridas
preventivas sobre Ruta Provincial N°5, especialmente en la zona de barrios
privados, además de controles vehiculares sobre Ruta Nacional N°12 y Ruta
Provincial N°43, reforzándose los dispositivos de seguridad en el marco del
Plan Paraná – Control Hidrovía y Ruta Nacional N°12, con la colaboración de
otras fuerzas de seguridad.
En uno de los procedimientos más
recientes, efectivos policiales detectaron un automóvil que circulaba
realizando maniobras peligrosas sobre Ruta Nacional N°12. El conductor evadió
un control policial, iniciándose un operativo coordinado que permitió su posterior
interceptación en la ciudad de Corrientes.
Tras las verificaciones
correspondientes, se constató que el conductor presentaba una alcoholemia
positiva de 2,33 gramos de alcohol por litro de sangre, carecía de licencia
habilitante y el vehículo no contaba con seguro obligatorio ni revisión técnica
vigente. Por tal motivo, se labraron las actuaciones correspondientes y se
procedió a la retención preventiva del rodado.
En este sentido se destaca que
estos controles tienen como objetivo prevenir siniestros viales, promover el
cumplimiento de las normas de tránsito y garantizar una circulación más segura
para todos los usuarios de la vía pública.