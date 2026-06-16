San Luis del Palmar: Tras allanamiento demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedencia

Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevó a los investigadores a diligenciar una orden
de allanamiento en un domicilio ubicado en calles Itatí e Isabel Católica del
Barrio Virgen del Rosario, localidad de San Luis del Palmar, lugar
donde hallaron y secuestraron una gomera -tipo honda-, una pala ancha de
material metálico, un pico de hierro, una hacha de hierro, una soga y dos
frenos de caballo, además se procedió a la demora de un hombre mayor de edad,
quien estaría vinculado a la causa que se investiga
Cabe señalar, que, para el
diligenciamiento del oficio judicial, contaron con la colaboración de personal
de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar, de la División Investigación
Criminal D.I.C., y personal del Grupo Táctico Operativo G.T.O, pertenecientes a
la Unidad Regional Nº1 San Luis del Palmar.
El demorado y todo lo secuestrado
fueron trasladados a la Comisaria de San Cosme, donde se prosigue con los
trámites del caso.