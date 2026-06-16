martes, 16 de junio de 2026

San Luis del Palmar: Tras allanamiento demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedencia

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Cosme, en el marco de un legajo judicial que se encuentra en trámite en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, demoraron a un hombre y secuestraron varios elementos que estarían vinculados al hecho delictivo que se investiga.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los investigadores a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en calles Itatí e Isabel Católica del Barrio Virgen del Rosario, localidad de San Luis del Palmar, lugar donde hallaron y secuestraron una gomera -tipo honda-, una pala ancha de material metálico, un pico de hierro, una hacha de hierro, una soga y dos frenos de caballo, además se procedió a la demora de un hombre mayor de edad, quien estaría vinculado a la causa que se investiga

Cabe señalar, que, para el diligenciamiento del oficio judicial, contaron con la colaboración de personal de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar, de la División Investigación Criminal D.I.C., y personal del Grupo Táctico Operativo G.T.O, pertenecientes a la Unidad Regional Nº1 San Luis del Palmar.

El demorado y todo lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaria de San Cosme, donde se prosigue con los trámites del caso.