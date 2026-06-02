La Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad
y Prevención del Delito, durante la tarde de ayer 01-06-26, efectivos
Policiales de la Comisaria Cuarta Urbana en forma conjunta y coordinada con sus
pares del G.T.O, P.A.R, G.R.I.M 3, llevaron a cabo operativos de contralor, en
distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta
ciudad.
Los operativos dieron inicio
alrededor de las 18:00, concluyendo, pasadas las 20:00 horas, oportunidad, en
que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes
rodados.
Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.