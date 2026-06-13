La Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas en diferentes sectores de la ciudad

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la noche y madrugada del jueves 11-06-26, efectivos Policiales de las Comisaria 12da, 6ta Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del GRIM IV, y GIR, llevaron a cabo en distintas circunstancias operativos de contralor, en distintas zonas de dichas jurisdicciones de las mencionadas comisarías de esta ciudad.
Los operativos dieron inicio
alrededor de las 15:30, concluyendo, pasadas las 16:30 horas, oportunidad, en
que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes
rodados.
Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.