jueves, 11 de junio de 2026

La Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la jornada de ayer 10-06-26, efectivos Policiales de la Comisaria Séptima y Décimo Quinta Urbana, en forma conjunta y coordinada con sus pares del Destacamento San Marcos, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dichas jurisdicciones de las mencionadas comisarías de esta ciudad.

Los operativos dieron inicio alrededor de las 14:30, concluyendo, pasadas las 17:00 horas, oportunidad, en que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes rodados, procediendo al secuestro de una motocicleta.

Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.