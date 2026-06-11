La Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad
y Prevención del Delito, durante la jornada de ayer 10-06-26, efectivos
Policiales de la Comisaria Séptima y Décimo Quinta Urbana, en forma conjunta y
coordinada con sus pares del Destacamento San Marcos, llevaron a cabo
operativos de contralor, en distintas zonas de dichas jurisdicciones de las
mencionadas comisarías de esta ciudad.
Los operativos dieron inicio
alrededor de las 14:30, concluyendo, pasadas las 17:00 horas, oportunidad, en
que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes
rodados, procediendo al secuestro de una motocicleta.
Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.