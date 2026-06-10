La Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la tarde de ayer 09-06-26, efectivos Policiales de la Comisaria Octava Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, P.A.R, y personal de las distintas Comisarias de la 1ra a la 24ta Capital, Riachuelo, San Cayetano, Comisaría de la Mujer y el Menor, Comisaría terminal y Asuntos juveniles, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.
Los operativos dieron inicio alrededor de las 17:00,
concluyendo, pasadas las 19:00 horas, oportunidad, en que identificaron y
demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así
también el control de documentaciones de diferentes rodados.
Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron
trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las
diligencias del caso.