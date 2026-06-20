Misa por el Día del Padre y posterior entrega de presentes recordatorios en la Jefatura de Policía

Del acto participaron la
subsecretaria de Seguridad de la Provincia, Lic. Ingrid Jetter; el Jefe de
Policía, Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el Subjefe de Policía,
Comisario General Walter Dario Aceval; integrantes del Estado Mayor Policial,
Directores Generales, Directores, Jefes de Departamentos, Divisiones, Unidades
Especiales y Comisarías del área Capital, además de personal superior y
subalterno en actividad y situación de retiro, invitados especiales, medios de
comunicación.
La ceremonia religiosa fue
oficiada por el Capellán Principal de la Institución, Presbítero Guillermo
Danuzzo, quien brindó un mensaje alusivo a la importancia de la figura paterna,
destacando los valores de compromiso, responsabilidad y vocación de servicio
que caracterizan a quienes integran la fuerza policial.
Para finalizar, se dirigieron a los presentes, el jefe de Policía y luego hizo lo propio la subsecretaria de seguridad, así mismo y como parte de la conmemoración, las autoridades presentes hicieron entrega de presentes recordatorios a los padres que integran la Institución Policial y que participaron de la ceremonia, en reconocimiento a su compromiso familiar, vocación de servicio y permanente dedicación al cumplimiento de sus funciones.