sábado, 20 de junio de 2026

Misa por el Día del Padre y posterior entrega de presentes recordatorios en la Jefatura de Policía

Ayer 19-06-26, pasadas las 08:00 horas, en el Patio Central de la Jefatura de Policía, sito por calle Quintana N.º 853 de esta ciudad, se llevó a cabo una Santa Misa en acción de gracias, en conmemoración del Día del Padre y, posteriormente, entrega de presentes recordatorios.

Del acto participaron la subsecretaria de Seguridad de la Provincia, Lic. Ingrid Jetter; el Jefe de Policía, Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el Subjefe de Policía, Comisario General Walter Dario Aceval; integrantes del Estado Mayor Policial, Directores Generales, Directores, Jefes de Departamentos, Divisiones, Unidades Especiales y Comisarías del área Capital, además de personal superior y subalterno en actividad y situación de retiro, invitados especiales, medios de comunicación.

La ceremonia religiosa fue oficiada por el Capellán Principal de la Institución, Presbítero Guillermo Danuzzo, quien brindó un mensaje alusivo a la importancia de la figura paterna, destacando los valores de compromiso, responsabilidad y vocación de servicio que caracterizan a quienes integran la fuerza policial.

Para finalizar, se dirigieron a los presentes, el jefe de Policía y luego hizo lo propio la subsecretaria de seguridad, así mismo y como parte de la conmemoración, las autoridades presentes hicieron entrega de presentes recordatorios a los padres que integran la Institución Policial y que participaron de la ceremonia, en reconocimiento a su compromiso familiar, vocación de servicio y permanente dedicación al cumplimiento de sus funciones.