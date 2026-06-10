miércoles, 10 de junio de 2026

La Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la noche de ayer y madrugada de hoy, efectivos Policiales de la Comisaria Novena y Decimo Séptima Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, G.T.O, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.

Los operativos dieron inicio alrededor de las 23:00, concluyendo, pasadas las 01:00 horas, oportunidad, en que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes rodados.

Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.