La Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad
y Prevención del Delito, durante la noche de ayer y madrugada de hoy, efectivos
Policiales de la Comisaria Novena y Decimo Séptima Urbana en forma conjunta y
coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades
Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, G.T.O, llevaron a cabo
operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la
mencionada comisaria de esta ciudad.
Los operativos dieron inicio
alrededor de las 23:00, concluyendo, pasadas las 01:00 horas, oportunidad, en
que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes
rodados.
Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.