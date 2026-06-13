Santo Tomé: La Policía demoró a tres personas que intentaban sustraer partes de un automóvil abandonado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaría de Distrito Primera de Santo Tomé, en horas de la tarde de ayer 12-06-26, sorprendieron a tres personas mayores de edad, momentos en que sustraían partes de un automóvil que se encontraba a 30 metros aproximadamente de la Ruta Provincial 40 y que días atrás habría sido participe de un siniestro vial.
El hecho se habría registrado alrededor de las 15:00 horas, siendo los demorados dos hombres de 25 y 34 y una mujer de 35 años de edad; además se secuestró una camioneta -marca Peugeot Parner- dos cajas de herramientas y dinero en efectivo.
Lo secuestrado y las personas demoradas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la citada comisaría donde se llevan a cabo las diligencias del caso.