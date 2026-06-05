La Policía recuperó una bicicleta robada

En la madrugada de hoy 05-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Octava Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, recuperaron una bicicleta que había sido sustraída.
El procedimiento lo concretaron hecho alrededor
de las 03:30 horas, cuando los efectivos fueron alertados a través del Sistema
Integral de Seguridad 911 sobre la sustracción de una bicicleta en
inmediaciones de avenida Cartagena y calle Castelli.
Por tal motivo de manera inmediata, personal
policial se dirigió al lugar, donde iniciaron recorridas por la zona, logrando
localizar entre las calles Francia y Juan José Castelli una bicicleta -marca
Zenith, rodado 26-, abandonada en la vía pública.
Posteriormente, la bicicleta fue trasladada hasta la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.