martes, 16 de junio de 2026

La Policía recuperó una bicicleta robada

En horas de la madrugada de hoy 16-06-26, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Primera Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido accionar, lograron hallar y recuperar una bicicleta recientemente sustraída.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 00:30horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de una bicicleta -tipo playera- por calles Loreto y Borges, motivo por el cual de forma inmediata los policías iniciaron un intenso y amplio patrullajes por la zona, logrando en calles Juana de Ibarbourou y Edgar, divisar a un sujeto que circulaba a bordo de una bicicleta, quien al notar la presencia policial arroja en la vía pública dicho rodado, emprendiendo su huida, por ello se procedió al secuestro de la bicicleta, la cual según sus características sería la recientemente sustraída.

Lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.