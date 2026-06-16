La Policía recuperó una bicicleta robada

El procedimiento lo realizaron
pasadas las 00:30horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de una
bicicleta -tipo playera- por calles Loreto y Borges, motivo por el cual de
forma inmediata los policías iniciaron un intenso y amplio patrullajes por la
zona, logrando en calles Juana de Ibarbourou y Edgar, divisar a un sujeto que
circulaba a bordo de una bicicleta, quien al notar la presencia policial arroja
en la vía pública dicho rodado, emprendiendo su huida, por ello se procedió al
secuestro de la bicicleta, la cual según sus características sería la
recientemente sustraída.
Lo recuperado fue trasladado a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que
corresponden.