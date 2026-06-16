martes, 16 de junio de 2026

Recuperan una motocicleta recientemente sustraída

En horas de la mañana de ayer 15-06-26, alrededor de las 11:00, efectivos de la Dirección de Investigación Criminal lograron recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída.

El procedimiento lo concretaron se inició luego de que transeúntes alertara al personal policial sobre la presencia de una motocicleta abandonada y oculta entre los pastizales, en cercanías de calle Amado Bonpland en inmediaciones del río Paraná, motivo por el cual se dirigieron al lugar donde procedieron al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Honda, modelo Wave 110c.c-, la cual tras las averiguaciones resulto que el rodado había sido denunciado recientemente como sustraído en jurisdicción de la Comisaría Cuarta Urbana.

La motocicleta secuestrada fue puesta a disposición de la Justicia y trasladada a la citada dependencia policial, donde continúan con las actuaciones de rigor.