Recuperan una motocicleta recientemente sustraída

El procedimiento lo concretaron
se inició luego de que transeúntes alertara al personal policial sobre la
presencia de una motocicleta abandonada y oculta entre los pastizales, en
cercanías de calle Amado Bonpland en inmediaciones del río Paraná, motivo por
el cual se dirigieron al lugar donde procedieron al secuestro preventivo de una
motocicleta -marca Honda, modelo Wave 110c.c-, la cual tras las averiguaciones
resulto que el rodado había sido denunciado recientemente como sustraído en
jurisdicción de la Comisaría Cuarta Urbana.
La motocicleta secuestrada fue
puesta a disposición de la Justicia y trasladada a la citada dependencia
policial, donde continúan con las actuaciones de rigor.