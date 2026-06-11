La Policía recupero una bicicleta denunciada como sustraída

El procedimiento lo realizaron alrededor de las
02:00 horas, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas en inmediaciones
de las calles Ex Vía y Reconquista, donde observaron a un sujeto que se desplazaba
en una bicicleta cuyas características coincidían con las de un rodado
denunciado como sustraído.
Por tal motivo al advertir la presencia policial, este
sujeto emprendió su fuga, abandonando posteriormente la bicicleta y perdiéndose
de vista, por ello ante esta situación, los efectivos procedieron a verificar
el rodado, tratándose de una bicicleta -marca SLP, modelo Free To Ride 25 Lady-,
la cual tras las averiguaciones resulto que registraba pedido de secuestro por
una denuncia de sustracción.
Al respecto, se procedió al secuestro preventivo de la bicicleta, siendo trasladada a la citada dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.