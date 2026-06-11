jueves, 11 de junio de 2026

La Policía recupero una bicicleta denunciada como sustraída

En la madrugada de hoy 11-06-26, efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos, lograron recuperar una bicicleta que habría sido denunciada como sustraída.

El procedimiento lo realizaron alrededor de las 02:00 horas, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas en inmediaciones de las calles Ex Vía y Reconquista, donde observaron a un sujeto que se desplazaba en una bicicleta cuyas características coincidían con las de un rodado denunciado como sustraído.

Por tal motivo al advertir la presencia policial, este sujeto emprendió su fuga, abandonando posteriormente la bicicleta y perdiéndose de vista, por ello ante esta situación, los efectivos procedieron a verificar el rodado, tratándose de una bicicleta -marca SLP, modelo Free To Ride 25 Lady-, la cual tras las averiguaciones resulto que registraba pedido de secuestro por una denuncia de sustracción.

Al respecto, se procedió al secuestro preventivo de la bicicleta, siendo trasladada a la citada dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.