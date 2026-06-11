Policías de Corrientes culminaron con éxito cursos de especialización en diferentes provincias

En la oportunidad, el titular de la fuerza felicitó
al personal policial por el esfuerzo, compromiso y dedicación demostrados
durante el desarrollo de las exigentes instancias de formación, destacando
además que estos logros contribuyen al fortalecimiento profesional de la
Policía de Corrientes.
Entre los efectivos distinguidos se encuentra el
Cabo de Policía Miguel Hernán Escobar, quien aprobó el 1° Curso Básico Nacional
de Operador G.O.C.U.D. (Grupo de Operaciones de Contención Urbana y Deportiva),
dictado por la Compañía de Infantería “General Juana Azurduy” de la Policía de
la Provincia de Mendoza, desarrollado desde el 20 de abril al 02 de mayo del
corriente año, con una duración de 12 días, del mismo participaron 40
cursantes, culminando con éxito 22 de ellos.
Asimismo, el Oficial Subayudante Nicolás Silvero
Medrano y el Cabo de Policía Matías Barboza que aprobaron el VII Curso de
Supervivencia Policial y Custodias Especiales, organizado por la Dirección de
Operaciones Especiales “Kuntur” de la Policía de la Provincia de Catamarca, con
una duración de 21 días, de un total de 49 cursantes, lograron aprobar
satisfactoriamente 36 participantes.
Por otra parte, el Oficial Principal Mauro Palacios
y el Sargento Marcos David Rojas que culminaron exitosamente el II Curso
Internacional de Operador de Cuerdas C.E.R.O., dictado por la Dirección General
de Fuerzas Especiales, Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones de la Policía
de Tucumán. La capacitación tuvo una duración de 24 días, contando con 15
cursantes, de los cuales solamente 5 finalizaron y aprobaron el curso.
Finalmente, el Cabo de Policía Roberto David Escobar
que aprobó el XXII Curso Básico Internacional de Comando Policial C.E.O.P.
(Cuerpo Especial de Operaciones Policiales), desarrollado por la Policía de la
Provincia de Jujuy, con una duración de tres meses, de los 24 cursantes que
iniciaron la capacitación, únicamente 5 lograron culminarla con éxito.
Además, estos efectivos estuvieron acompañados por
el Director General de Grupos Especiales, Comisario General Ariel Roberto
Hertler, quien también resaltó la destacada participación del personal que
integra dicha dirección.
Cabe destacar que todas estas capacitaciones
demandaron una elevada preparación física, técnica y profesional, permitiendo a
los efectivos adquirir conocimientos y habilidades específicas que serán de
gran utilidad para el cumplimiento de sus funciones.