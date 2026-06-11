jueves, 11 de junio de 2026

Policías de Corrientes culminaron con éxito cursos de especialización en diferentes provincias

En la mañana de hoy 11-06-26, el señor Jefe de Policía de Corrientes, Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón, recibió a efectivos de la División G.T.O San Francisco con asciendo en Juan Pujol – Corrientes, quienes recientemente aprobaron y culminaron con éxito distintos cursos de capacitación y especialización profesional desarrollados en diversas provincias de la República Argentina.

En la oportunidad, el titular de la fuerza felicitó al personal policial por el esfuerzo, compromiso y dedicación demostrados durante el desarrollo de las exigentes instancias de formación, destacando además que estos logros contribuyen al fortalecimiento profesional de la Policía de Corrientes.

Entre los efectivos distinguidos se encuentra el Cabo de Policía Miguel Hernán Escobar, quien aprobó el 1° Curso Básico Nacional de Operador G.O.C.U.D. (Grupo de Operaciones de Contención Urbana y Deportiva), dictado por la Compañía de Infantería “General Juana Azurduy” de la Policía de la Provincia de Mendoza, desarrollado desde el 20 de abril al 02 de mayo del corriente año, con una duración de 12 días, del mismo participaron 40 cursantes, culminando con éxito 22 de ellos.

Asimismo, el Oficial Subayudante Nicolás Silvero Medrano y el Cabo de Policía Matías Barboza que aprobaron el VII Curso de Supervivencia Policial y Custodias Especiales, organizado por la Dirección de Operaciones Especiales “Kuntur” de la Policía de la Provincia de Catamarca, con una duración de 21 días, de un total de 49 cursantes, lograron aprobar satisfactoriamente 36 participantes.

Por otra parte, el Oficial Principal Mauro Palacios y el Sargento Marcos David Rojas que culminaron exitosamente el II Curso Internacional de Operador de Cuerdas C.E.R.O., dictado por la Dirección General de Fuerzas Especiales, Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones de la Policía de Tucumán. La capacitación tuvo una duración de 24 días, contando con 15 cursantes, de los cuales solamente 5 finalizaron y aprobaron el curso.

Finalmente, el Cabo de Policía Roberto David Escobar que aprobó el XXII Curso Básico Internacional de Comando Policial C.E.O.P. (Cuerpo Especial de Operaciones Policiales), desarrollado por la Policía de la Provincia de Jujuy, con una duración de tres meses, de los 24 cursantes que iniciaron la capacitación, únicamente 5 lograron culminarla con éxito.

Además, estos efectivos estuvieron acompañados por el Director General de Grupos Especiales, Comisario General Ariel Roberto Hertler, quien también resaltó la destacada participación del personal que integra dicha dirección.

Cabe destacar que todas estas capacitaciones demandaron una elevada preparación física, técnica y profesional, permitiendo a los efectivos adquirir conocimientos y habilidades específicas que serán de gran utilidad para el cumplimiento de sus funciones.