San Cosme: Peatón murió tras ser atropellado por un veículo en Ruta Nacional 12

Alrededor de las 20:00 horas de ayer 10-06-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito San Cosme, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido por Ruta Nacional N° 12 a la altura del km 1.070 aproximadamente, en el cual, lamentablemente un hombre -peatón- habría perdido la vida.
Según la información preliminar obtenida, el
siniestro tuvo como protagonistas a un vehículo automotor - marca Ford
EcoSport- conducido por un hombre mayor de edad y un hombre - peatón- de 26
años de edad, quien habría perdido la vida en el lugar.
Al respecto, en el lugar del hecho se realizaron las diligencias correspondientes con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.