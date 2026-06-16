La Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la mañana de hoy 16-06-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Sexta Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta sustraída.
El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Honda
Wave 110c.c-, en inmediaciones de Avenida Armenia y pasaje Ñandubay de esta
ciudad, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías
iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando así hallar y recuperar
el rodado sustraído.
Lo recuperado fue puesto a
disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.