martes, 16 de junio de 2026

La Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la mañana de hoy 16-06-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Sexta Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta sustraída.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Honda Wave 110c.c-, en inmediaciones de Avenida Armenia y pasaje Ñandubay de esta ciudad, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando así hallar y recuperar el rodado sustraído.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.