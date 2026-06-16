Mantilla: La Policía recuperó elementos recientemente sustraídos y aprehendió a los presuntos autores del hecho

El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de varias joyas de un domicilio
de esa localidad, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los
policías iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando de esta manera
hallar y recuperar una pulsera, una cadena con un dije, un anillo, un llavero
con tres llaves y una linterna recientemente sustraído, así mismo procedieron a
la aprehensión de los presuntos autores del hecho, tres personas mayores de
edad.
Los aprehendidos y lo recuperado
fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo
trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los
trámites que corresponden.