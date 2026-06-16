martes, 16 de junio de 2026

Mantilla: La Policía recuperó elementos recientemente sustraídos y aprehendió a los presuntos autores del hecho

En horas de la noche del 14-06-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Pedro R. Fernández, de la localidad de Mantilla, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar diversos elementos recientemente sustraído y aprehendieron a los presuntos autores del hecho.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de varias joyas de un domicilio de esa localidad, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando de esta manera hallar y recuperar una pulsera, una cadena con un dije, un anillo, un llavero con tres llaves y una linterna recientemente sustraído, así mismo procedieron a la aprehensión de los presuntos autores del hecho, tres personas mayores de edad.

Los aprehendidos y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.