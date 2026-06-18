jueves, 18 de junio de 2026

La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

En la madrugada de ayer 17-06-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos, en el marco de un legajo judicial que se investiga con la intervención de la Unidad Fiscal, realizando tareas específicas al respecto, lograron hallar y recuperar una motocicleta.

El procedimiento se concretó luego de que los efectivos tomaron conocimiento de un hecho delictivo referente a la sustracción de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.-, por lo que, pasadas las 02:30 horas, circunstancias en que se encontraban de recorridas por pasaje Galarza, observaron a una persona a bordo de un rodado con similares características al sustraído, además, al notar la presencia policial, el conductor abandono el rodado en la vía pública logrando darse a la fuga por las inmediaciones, procediendo al secuestro del motociclo, el cual a simple vista se observó que se encontraba con el tambor de encendido violentado.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.