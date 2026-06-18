La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

El procedimiento se concretó
luego de que los efectivos tomaron conocimiento de un hecho delictivo referente
a la sustracción de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.-, por lo que,
pasadas las 02:30 horas, circunstancias en que se encontraban de recorridas por
pasaje Galarza, observaron a una persona a bordo de un rodado con similares
características al sustraído, además, al notar la presencia policial, el
conductor abandono el rodado en la vía pública logrando darse a la fuga por las
inmediaciones, procediendo al secuestro del motociclo, el cual a simple vista
se observó que se encontraba con el tambor de encendido violentado.
Lo recuperado fue puesto a
disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se
continuaron con los tramites de rigor.