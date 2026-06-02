martes, 2 de junio de 2026

La Policía secuestró un automóvil buscado por la Justicia

En horas de la mañana de hoy 02-06-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Anti arrebatos en forma conjunta con personal de la Comisaria Octava urbana, implementaron operativos de contralor en inmediaciones de calles Obispo Niela y Prescindente Avellaneda.

En la oportunidad, los mencionados efectivos lograron el secuestro preventivo de un automóvil -marca Fiat Palio-, el cual, tras las primeras averiguaciones realizadas resultó poseer pedido de secuestro por parte de las autoridades judiciales.

El rodado secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.