domingo, 21 de junio de 2026

La Policía secuestro varios cortes cárnicos abandonados en la vía pública

En la mañana de ayer 20-06-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, tras tomar conocimiento de un ilícito, lograron secuestraron varios cortes cárnicos que fueron abandonados en la vía pública.

El procedimiento lo concretaron luego de tomar conocimiento a través de un llamado telefónico, sobre la presencia de dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta, vendiendo distintos cortes cárnicos en inmediaciones de las calles General Paz y Paraná de esa localidad, por lo que de manera inmediata se dirigieron al lugar donde procedieron al secuestro de los cortes cárnicos, los cuales fueron abandonados en la vía pública en varias bolsas de arpillera con la mercadería y se retiraron del lugar.

Todo lo secuestrado fue trasladados a la dependencia policial con conocimiento de la unidad fiscal en turno, continuándose con las diligencias de rigor.