La Policía secuestro varios cortes cárnicos abandonados en la vía pública

El procedimiento lo concretaron
luego de tomar conocimiento a través de un llamado telefónico, sobre la
presencia de dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta,
vendiendo distintos cortes cárnicos en inmediaciones de las calles General Paz
y Paraná de esa localidad, por lo que de manera inmediata se dirigieron al
lugar donde procedieron al secuestro de los cortes cárnicos, los cuales fueron
abandonados en la vía pública en varias bolsas de arpillera con la mercadería y
se retiraron del lugar.
Todo lo secuestrado fue trasladados a la dependencia policial con conocimiento de la unidad fiscal en turno, continuándose con las diligencias de rigor.