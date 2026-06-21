domingo, 21 de junio de 2026

Tres personas fueron demoradas en distintos procedimientos

En la mañana de ayer 20-06-26, efectivos del Destacamento San Marcos, en momentos que realizaban recorridas de prevención y seguridad en distintos sectores de la ciudad, demoraron a tres personas en diferentes procedimientos.

El primero de los procedimientos se concretó en inmediaciones de calles Santa Catalina y Normandía, donde el personal policial que realizaba recorridas preventivas observó a dos sujetos merodeando la zona, observando vehículos y domicilios, por lo que procedieron a su identificación, tratándose de dos hombres mayores de edad, quienes no pudieron justificar su presencia en el lugar siendo demorados.

Posteriormente, alrededor de las 15:45 horas, en la intersección de calles Crespo y Leloy, los efectivos demoraron a un hombre que se encontraba observando detenidamente el interior de los vehículos y viviendas del lugar.

En ambos procedimientos, lo demorados fueron trasladados a las dependencias policiales jurisdiccionales donde se continúan las diligencias de rigor.