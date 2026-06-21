Tres personas fueron demoradas en distintos procedimientos

En la mañana de ayer 20-06-26,
efectivos del Destacamento San Marcos, en momentos que realizaban recorridas de
prevención y seguridad en distintos sectores de la ciudad, demoraron a tres
personas en diferentes procedimientos.
El primero de los procedimientos
se concretó en inmediaciones de calles Santa Catalina y Normandía, donde el
personal policial que realizaba recorridas preventivas observó a dos sujetos
merodeando la zona, observando vehículos y domicilios, por lo que procedieron a
su identificación, tratándose de dos hombres mayores de edad, quienes no
pudieron justificar su presencia en el lugar siendo demorados.
Posteriormente, alrededor de las
15:45 horas, en la intersección de calles Crespo y Leloy, los efectivos
demoraron a un hombre que se encontraba observando detenidamente el interior de
los vehículos y viviendas del lugar.
En ambos procedimientos, lo
demorados fueron trasladados a las dependencias policiales jurisdiccionales
donde se continúan las diligencias de rigor.