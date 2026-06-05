Lomas de González: Demoran un camión que transportaba animales vacunos con faltantes en las documentaciones

El procedimiento tuvo lugar, alrededor de las 18:00 horas, sobre Ruta
Provincial N° 5, a la altura del kilómetro 49, cuando personal policial que
realizaba recorridas preventivas observó un camión semirremolque -marca
Hermann- que transportaba animales vacunos con una de sus puertas sin el
correspondiente precinto de seguridad.
Tras identificar al conductor y verificar la documentación presentada, se
constató que el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) exhibido no contaba
con las validaciones requeridas, por lo que se dio inmediata intervención al
personal de la Policía Rural y Ecológica de San Luis del Palmar, por razones de
competencia.
Posteriormente, el transporte fue escoltado hasta la dependencia correspondiente, donde se continuaron las diligencias de rigor conforme a la normativa vigente.