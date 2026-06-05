viernes, 5 de junio de 2026

Lomas de González: Demoran un camión que transportaba animales vacunos con faltantes en las documentaciones

Ayer 04-06-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Lomas de González en momentos en que realizaban sus labores de prevención, detectaron un transporte de ganado vacuno que presentaba irregularidades en la documentación exigible para el traslado.

El procedimiento tuvo lugar, alrededor de las 18:00 horas, sobre Ruta Provincial N° 5, a la altura del kilómetro 49, cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas observó un camión semirremolque -marca Hermann- que transportaba animales vacunos con una de sus puertas sin el correspondiente precinto de seguridad.

Tras identificar al conductor y verificar la documentación presentada, se constató que el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) exhibido no contaba con las validaciones requeridas, por lo que se dio inmediata intervención al personal de la Policía Rural y Ecológica de San Luis del Palmar, por razones de competencia.

Posteriormente, el transporte fue escoltado hasta la dependencia correspondiente, donde se continuaron las diligencias de rigor conforme a la normativa vigente.