sábado, 20 de junio de 2026

Santo Tomé: Detienen a un hombre vinculado a un hecho delictivo

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Santo Tome en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, diligenciaron un oficio judicial y procedieron a la detención de un hombre quien estaría presuntamente vinculado a un hecho delictivo que se investiga.

Las distintas labores de búsqueda y recolección de información posibilitaron a los citados efectivos localizar y detener a un hombre mayor de edad, el cual era intensamente buscado por la justicia.

El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladado a la citada dependencia donde se prosiguieron con los tramites de rigor.