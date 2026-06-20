Santo Tomé: Detienen a un hombre vinculado a un hecho delictivo

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Santo Tome en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, diligenciaron un oficio judicial y procedieron a la detención de un hombre quien estaría presuntamente vinculado a un hecho delictivo que se investiga.
Las distintas labores de búsqueda
y recolección de información posibilitaron a los citados efectivos localizar y
detener a un hombre mayor de edad, el cual era intensamente buscado por la
justicia.
El sujeto fue puesto a
disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladado a la
citada dependencia donde se prosiguieron con los tramites de rigor.