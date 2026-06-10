miércoles, 10 de junio de 2026

Mocoretá: Decomisan más de un centenar de peces transportados de manera irregular durante un control vial

En las primeras horas de la jornada de hoy 10-06-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Vial de Mocoretá, en momentos en que realizaban controles preventivos sobre Ruta Nacional Nº14, a la altura del kilómetro 343,5 aproximadamente, interceptaron una camioneta que transportaba más de un centenar de peces de manera ilegal.

El procedimiento lo realizaron por la citada arteria, cuando detuvieron la marcha de una camioneta -marca Ford Ranger- que circulaba desde la ciudad de Concordia (Entre Ríos) con destino a Posadas (Misiones). Durante la inspección de la carga transportada en el vehículo, los uniformados detectaron varios bultos y bolsas que contenían en su interior un total de 123 ejemplares de peces, discriminados en 99 dorados, 11 bogas y 13 bagres.

Ante esta situación, se solicitó la intervención del personal de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica (PRIAR), quienes constataron la irregularidad del transporte de los recursos ictícolas, procediendo al decomiso de la totalidad de los pescados.

Asimismo, se dispuso el secuestro preventivo de la camioneta utilizada para el transporte, debido a que la actividad se realizaba sin la correspondiente autorización ni habilitación exigida por los organismos competentes, en tanto, se continúan con las diligencias del caso, con intervención de las autoridades competentes.