Mocoretá: Decomisan más de un centenar de peces transportados de manera irregular durante un control vial

El procedimiento lo realizaron
por la citada arteria, cuando detuvieron la marcha de una camioneta -marca Ford
Ranger- que circulaba desde la ciudad de Concordia (Entre Ríos) con destino a
Posadas (Misiones). Durante la inspección de la carga transportada en el
vehículo, los uniformados detectaron varios bultos y bolsas que contenían en su
interior un total de 123 ejemplares de peces, discriminados en 99 dorados, 11
bogas y 13 bagres.
Ante esta situación, se solicitó
la intervención del personal de la Dirección General de Seguridad Rural y
Ecológica (PRIAR), quienes constataron la irregularidad del transporte de los
recursos ictícolas, procediendo al decomiso de la totalidad de los pescados.
Asimismo, se dispuso el secuestro
preventivo de la camioneta utilizada para el transporte, debido a que la
actividad se realizaba sin la correspondiente autorización ni habilitación
exigida por los organismos competentes, en tanto, se continúan con las diligencias
del caso, con intervención de las autoridades competentes.